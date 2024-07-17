Şehrin gürültüsünden uzak, su şırıltıları eşliğinde ailenizle birlikte keyifli vakit geçirmek için ideal bir ortam sunan Ns Cafe Bistro, sunduğu lezzetli menüsü ve samimi atmosferiyle de öne çıkıyor.

Her perşembe düzenlediği sıra geceleri ile, büyük acılar yaşamış kahraman şehrin kahraman halkını bir nebze olsun mutlu etmeyi hedefleyen Ns Cafe Bistro, lezzetli yemekleri ve samimi atmosferi ile dikkat çekiyor.

Kahramanmaraş'ın kadim kültürünü yaşatmaya ve şehrin cefakâr halkına bir nebze moral olmaya katkıda bulunmaya çalışan Ns Cafe Bistro, her perşembe akşamı düzenlediği sıra geceleriyle büyük beğeni topluyor.

Sıcak bir atmosferde dünya mutfağından ve yöresel mutfaktan yemeklerin tadına bakarken, birbirinden güzel türkülere eşlik eden misafirler, adeta zamana yolculuk yapıyor ve unutulmaz bir deneyim yaşıyor.

Ns Cafe Bistro İşletmecisi Hakan Sulak Kahramanmaraş için elini taşın altına koyduğunu ifade ederek kaliteli ve güvenilir hizmetin adresi olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt