Özel bir firma tarafından cam elyaf ve mineral tozu gibi geri dönüşüm malzemelerinden üretilen kompozit bloklarla 400 metrekarelik köy evinin kaba inşaatı kısa sürede tamamlanabiliyor.

İlçedeki Alparslan Türkeş Konteyner Kent'te inşası süren köy evi ve 3 katlı binanın kaba inşaatı bitti. Köy evi ve binada elektrik, altyapı, mantolama işleri tamamlandı, pencere ve dış kapı takıldı, boya işlemlerinde sona gelindi.

Proje koordinatörü Erkan Güngör, geri dönüşümden üretilen ürünün yerli olduğunu söyledi.

