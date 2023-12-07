Nurhak'ta, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı uygulama kapsamında engelli gençler için temsili askerlik töreni düzenlendi. Tören, depremde hizmet binası yıkıldıktan sonra konteyner yerleşkede faaliyetlerine devam eden Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Törene, Nurhak Kaymakamı Oray Güven, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Görmez, İlçe Emniyet Amiri Hüseyin İncirli, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Servet Karaca ve engelli gençlerin aileleri ile yakınları katıldı.

Temsili askerlik töreni çerçevesinde; aileleriyle birlikte Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelen aday askerler, birliğe teslim oldu. Engelli gençler, işlemleri yapıldıktan sonra üniforma ve botlarını personellerin desteği ile giydi. Asker üniformalarını giyen engelli gençlerin mutluluğu gözlerine yansıdı. Gençlere, temel askerlik eğitimi verilerek selamlama öğretildi. Daha sonra temsili askerlik törenine geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından engelli askerler, Türk bayrağı ve silahların üzerine ellerini koyarak yemin etti.