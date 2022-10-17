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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe girişinde bilinmeyen nedenle kontrolden çıkan araç, devrildi. Kazada yaralanan 7 asker, ilk tedavileri Nurhak Devlet Hastanesi’nde yapılmasının ardından Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralı askerler, ilk müdahalenin ardından Elbistan ilçesindeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu biri ağır 7 askeri personel yaralandı.

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