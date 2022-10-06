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Nurhayat Tuncer’in cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Hocazade Camiinde kılınan namazının ardından Hocazade Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Tuncer’in cenazesine aile bireylerinin yanı sıra, Aksu Tv Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Yener, Ahmet Yener, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

Aksu TV Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Yener’in dayısı merhum Samittin Tuncer’in eşi 83 yaşındaki Nurhayat Tuncer bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aksu TV Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Yener’in dayısı merhum Samittin Tuncer’in eşi Nurhayat Tuncer bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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