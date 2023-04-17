Bunlar da ilginizi çekebilir

Selim Karasu, depremde yaşadıklarını hiçbir zaman unutmayacağını söyledi.

Mahalleye adını veren ve yerleşim birimine hakim tepede bulunan Şahinkayası'nda "Kale" adı verilen mevkiden ikinci depremin ardından kopan kayalar, Selim Karasu'nun evi, kamyonu, traktörü ve ahırında hasara yol açtı.

Onikişubat ilçesine bağlı, yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı Şahinkayası Mahallesi, 6 Şubat'taki Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilendi.

Kahramanmaraş'ta deprem nedeniyle yamaçtan kopan kayaların kamyonuna ve evine isabet ettiği anları unutamayan afetzede , yaşadıklarını anlattı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.