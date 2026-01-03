2026 yılına girilirken kira sözleşmesi yenilenecek olan kiracılar ve ev sahipleri, Ocak ayı kira zammının ne kadar olacağını araştırıyor. Kira artış oranları, Borçlar Kanunu gereği TÜFE’nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirleniyor. Bu oran, ev sahiplerinin uygulayabileceği yasal üst sınırı ifade ediyor.

TÜİK verileri belirleyici olacak

Ocak 2026 kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verileriyle kesinleşecek. TÜİK, söz konusu verileri 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşacak. Açıklamanın ardından Ocak ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için uygulanacak tavan zam oranı da resmiyet kazanacak.

İlk beklentiler yüzde 33–35 bandına işaret ediyor

Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentileri ve mevcut veriler dikkate alındığında, Ocak 2026 kira artış oranının yüzde 33 ile yüzde 35 arasında oluşması öngörülüyor. Bir önceki ay açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 35,91 seviyesindeydi. Aralık ayı verisinin ardından bu oranın güncellenmesi bekleniyor.

Kira artışı nasıl hesaplanıyor?

Kira zammı, sözleşmenin yenilendiği ayda açıklanan son 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde zam yapamıyor; daha düşük bir artış ise tarafların anlaşmasına bağlı oluyor.

Gözler 5 Ocak’ta

Özetle, Ocak 2026 kira zammı 5 Ocak’ta açıklanacak TÜİK enflasyon verileriyle kesinleşecek. Net oran belli olduğunda, hem kiracılar hem de ev sahipleri için yeni kira tutarları hesaplanabilecek.