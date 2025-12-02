İstanbul Eyüpsultan’daki Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM), “Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirildi. Toplantıda İstanbul’un bu kış boyunca karşılaşabileceği hava koşullarına ilişkin güncel tahminler paylaşıldı.

Uzmanların yaptığı değerlendirmelere göre Aralık ayı yağışlarının mevsim normallerinde seyretmesi, sıcaklıkların ise ayın son haftasında belirgin şekilde düşerek kış değerlerine gerilemesi bekleniyor.

AKOM’un açıkladığı uzun vadeli hava tahminlerine göre İstanbul için kar yağışının en muhtemel olduğu dönem ocak ayının başı ile şubat ortası arasındaki süreç olarak öne çıkıyor. Bu dönemde hem sıcaklıkların düşmesi hem de yağışın artması nedeniyle şehir genelinde kar ihtimalinin yükseldiği belirtiliyor.