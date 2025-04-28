Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Kahramanmaraş’ın edebiyat dünyasındaki köklü yerini anlatan kısa bir film gösterimi yapıldı.
Okan Bayülgen’in sunumu ve seslendirdiği şiirlerle geceye renk kattı.
Ödül gecesinde "Şiir" kategorisinde Filistinli şair ve yazar Prof. Dr. İbrahim Nasrallah, "Öykü" kategorisinde Mukadder Gemici, "Roman" kategorisinde Sadık Yalsızuçanlar, "Çocuk Edebiyatı" kategorisinde Özkan Öze, "Araştırma – İnceleme Yazısı" kategorisinde Alev Erkilet, "Yaşam Boyu Başarı" kategorisinde ise Sinan Genim ödüle layık görülürken "Jüri Özel Ödülü" Ali Avgın'a verildi.
Programa katılım sağlayan Ak Parti İl Başkanı Av. Muhammed Burak Gül yaptığı açıklamada edebiyatın ve sanatın şehirlerin ruhunu beslediğini belirterek “bu tür etkinliklerle kültürel mirasımızı yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.
Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş Da Kahramanmaraş’ın sahip olduğu edebi birikimi yeni nesillere aktarmanın önemine değindi.
Program, İncesaz grubunun verdiği konserle son buldu.