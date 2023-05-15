Oğan, 1-2 gün içerisinde hızlı bir şekilde Ata İttifakı genel başkanlarıyla bir toplantı yapacağını söyledi.

"İmza veren arkadaşlarımızın temsilcileriyle ve kanaat önderleriyle toplantılar yapacağım. Buna göre de bir netice belirleyeceğiz. Bu neticenin durumuna göre de yol haritamızı ortaya çıkaracağız. Ondan sonra da önümüzdeki 14 günlük süre içerisinde biz de üzerimize düşeni yapacağız. Dolayısıyla milletimiz müsterih olsun, Türkiye'nin asla bir krize düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu seçim göstermiştir ki bu seçimin en istikrarlı davrananı biz olduk. Bu seçim sürecini en doğru yöneten biz olduk. Tutunduğumuz tavırla da seçim sonuçlarını doğrudan etkiledik ve değiştirdik. O sebeple de önümüzdeki süreçte biz bu tavrımızı devam ettireceğiz ve milletimizin hayrına neyse o konuda karar alacağız."

