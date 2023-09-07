Milli Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı uyum programı ile birlikte ilkokul okul öncesi, 1’inci sınıf ve 9’uncu sınıf öğrencileri, eğitim ve öğretime adaptasyonlarının kolaylaştırılması amacıyla bu hafta okula başladı.

Okul alışverişleri hızlanırken, öğrenciler ve veliler için rengârenk, çeşit çeşit kırtasiye malzemelerinin yanı sıra uzun süre kullanılacak okul çantaları, okul kıyafetleri okul alışverişinin temel ürünleri arasında yer alıyor.

Veliler bu dönemde tasarruflu alışveriş yapmanın yollarını araştırıyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan vatandaşlar şunları söyledi