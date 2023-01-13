Bunlar da ilginizi çekebilir

Öğrenciler, üniversite kapısından girer girmez bir bardak sıcak çorbalarını alarak sınıflarına yönelirken, çorba desteği sunan başkan doğan’a teşekkür ettiler

Andırın Belediye Başkanı Ahmet doğan, beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Kadir kayıran ve Gençlik Kolları Başkanı Erdoğan bozdoğan, Sütçü İmam Üniversitesi Andırın Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine final sınavı haftasında çorba ikramında bulundu.

Bu kapsamda Andırın Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine sınav haftasında çorba ikramı yapıldı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.