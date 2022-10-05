Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte toplamda 350 öğrenci, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Barınakta rehabilite edilen sokak hayvanlarını severek mama veren öğrencilere, can dostları oyun arkadaşı oldu. Etkinlikte veteriner hekimler öğrencilere; Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen faaliyetler, sokak hayvanlarının korunması ve beslenmesi ile tedavi süreçleri hakkında bilgiler aktardı. Etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirten öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Can Dostlara Sahip Çıkıyoruz

Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında 350 öğrencimizi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde can dostlarla buluşturduk. Bizimle aynı dünyaya ev sahipliği yapan hayvanlar, bizim en masum emanetimizdir. Biz sesi olmayana ses olabilmenin bir insanlık vazifesi olduğu bilinciyle bize emanet edilen bu masum canlara sahip çıkıyoruz. Bakımevimizde can dostlarının bakımlarını, aşılarını, tedavilerini yaparak, onları sıcak yuvalarına kavuşturuyoruz. Bu yıl 5 bin 200 adet sokak hayvanını bakımevimizde misafir ettik. Tüm aşılarını, bakımlarını, tedavilerini yaparak kayıt altına aldık, 130 hayvanımızı yeni yuvasına kavuşturduk. Sokak hayvanlarının barınma ve beslenme problemlerini ortadan kaldırmak adına şehrimizin 35 farklı noktasına yerleştirdiğimiz kulübeler ve beslenme odaklarıyla sokak hayvanlarına doğal ortamlarında hem barınma hem de beslenme imkânı sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.