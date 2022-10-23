Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlik etkinliklerine kesintisiz devam ediyor. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türk pop müziğinin sevilen ismi Oğuzhan Koç, Kahramanmaraşlı müzikseverlerle bir araya gelecek. 28 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek konserde Oğuzhan Koç; Bulutlara Esir Olduk, Gül Ki Sevgilim, Küsme Aşka, Her Aşk Bir Gün Biter ve Takdir-i İlahi gibi en hit parçalarını müzikseverler için seslendirecek. Milli İrade Meydanı’nda düzenlenecek konser saat 20.00’da başlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konsere tüm müzikseverlerin davetli olduğu belirtildi