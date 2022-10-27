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Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ücretsiz etkinliğe tüm Kahramanmaraşlıların davetli olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek konserde Türk pop müziğinin sevilen ismi Oğuzhan Koç, Kahramanmaraşlılarla bir araya gelecek.

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