Kahramanmaraş’ta Ökkaş Gümüşer ortaokulu hentbol takımları il birincisi olarak bölge şampiyonasında Kahramanmaraş’ı temsil edecekler.
yıldız erkekler, küçük erkekler, yıldız kızlar ve küçük kızlar kategorilerinde il birincisi olan öğrencilerin kupaları Ökkaş Gümüşer ortaokulunda düzenlenen törenle takdim eldi.
Törene onikişubat belediye başkanı Hanefi mahçiçek, Hayırsever iş insanları Ökkaş Gümüşer ve ceylan Ünsal, onikişubat ilçe milli eğitim müdürü Enver gökşen, kurum amirleri öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Törenin ardından açıklamalarda bulunun Hayırsever iş insanı ceylan Ünsal, gençlerin Kahramanmaraş’ı gururlandırdığını söyledi.
Hayırsever iş insanı Ökkaş Gümüşer de eğitime ve spora desteklerinin süreceğini belirtti.
onikişubat belediye başkanı Hanefi mahçiçek ise gençlere başarılarının diledi.Kaynak: Taha Hayri Bağbudar