Kahramanmaraş Mado Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kentin geleneksel el sanatlarından biri olan Ökkeş Çelik Bıçaklarını ziyaret etti. Coğrafi işaret tesciline sahip Ökkeş Bıçaklarının atölyesinde gerçekleşen ziyarette, öğrenciler el emeğiyle yapılan bıçakları yakından inceleme fırsatı buldu.

Ziyarette Ökkeş Çelik Bıçakları İşletme Sahibi Bahaettin Çelik, öğrencilere geleneksel bıçak yapım tekniklerini anlattı ve bu köklü zanaatın tarihinden bahsetti. Öğrenciler, bıçak üretiminin detaylarını öğrenerek mesleğin önemini daha iyi kavradı. Bu etkinlik, öğrencilerin el sanatları ve geleneksel üretim süreçleri hakkında bilinçlenmesine katkı sağladı.