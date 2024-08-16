Kahramanmaraş’ın yöresel hartlap bıçaklarının imza markası Ökkeş çelik hartlap bıçakları, Ağustos Fuarı'nda büyük ilgi görüyor.

Fuarın en çok ilgi gören stantlarından biri olan Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları, hem alışveriş yapmak isteyen vatandaşları hem de ustalıkla hazırlanmış bıçak ve kılıçlarla fotoğraf çektirmek isteyen meraklıları kendine çekiyor.

Vatandaşlar, hem geleneksel bir el sanatı olan hartlap bıçaklarının ustalığına hayran kalırken hem de fuarda bu kültürel değeri yakından tanıma fırsatı buluyor. Ökkeş Çelik'in standında sergilenen bıçaklar, ince işçiliği ve dayanıklılığıyla dikkat çekerken, kılıçlar ise estetik duruşlarıyla adeta göz kamaştırıyor.