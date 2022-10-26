Bu kapsamda Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Down Sendromu Derneği ve Kipaş Holding iş birliğinde, Dumlupınar Şehit Haşim Yenigül İlkokulu’na 46+1 Destek Eğitim sınıfının açılışı gerçekleştirildi.

Burada açıklamalarda bulunan Kipaş Holding yönetim kurulu Başkanı Hanefi Öksüz Kipaş Ailesi olarak her türlü sosyal sorumluluk projesinin yanında olduklarını söyleyerek hayırlı olmasını diledi.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan ise Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz’e desteklerinden dolayı teşekkür ederek evlatlarımız, akranlarıyla rahat bir şekilde kaynaşabilecek” dedi.