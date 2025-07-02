Okul Bahçesindeki Kan Donduran Olay

Olay, Edirne'nin Fatih Mahallesi'nde bulunan Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nun bahçesinde, 17 Ağustos 2023 tarihinde saat 02.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, okul bahçesinde oturan 5 kişilik arkadaş grubundan K.C.A., yanında getirdiği tabancayı çıkararak oynamaya başladı.

Tabancayla oynadığı sırada silah aniden ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun, sevgilisi olduğu belirtilen Duru Pakarda'nın göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan genç kız, hemen Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sanık: “Bilerek Yapmadım”

Polis ekipleri olayın ardından lise öğrencisi olan K.C.A.'yı gözaltına aldı. Emniyet ve savcılık sorgusunda, silahın internetten satın alındığını ve olay günü kemerine taktığı için rahatsız olduğunu söyleyen K.C.A., "Silah elimdeydi, Duru yanımda bana sarılıyordu. Ayağa kalkarken silah patladı. Kesinlikle bilerek vurmadım. Pişmanım." dedi.

Kriminal Rapor: “Kasten Öldürdü”

Ancak iddianamede yer alan kriminal rapora göre, silahta herhangi bir mekanik arıza bulunmadığı ve sanığın suçu kasten işlediği belirtildi. İddianamede, K.C.A.'nın olay sonrası suçu hafifletmek için eylemini "kazayla oldu" şeklinde göstermeye çalıştığı ifade edildi.

Tanıklar: “Olaydan Sonra Kaçmaya Çalıştı”

Olayın tanıkları, sanığın olay sonrası kaçmaya çalıştığını ve kendilerine "Kız kendini vurdu, ifadelerinizde böyle söyleyin" dediğini aktardı. Tanık ifadelerinde, sanığın üzerinde para bulunduğu ve cep telefonunu da vermeye çalıştığı belirtildi.

İddianamede 32 Yıla Kadar Hapis Talebi

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 9 sayfalık iddianame Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık K.C.A. hakkında:

Kasten öldürme suçundan, 18 yaşından küçük olması nedeniyle 18 ila 24 yıl ,

Ruhsatsız silah bulundurma suçundan 5 ila 8 yıl olmak üzere,

toplamda 23 yıldan 32 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Yargılama Başlıyor

Sanık K.C.A.’nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.