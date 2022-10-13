Tatbikat İlk Olarak Deprem Alarmı Verilmesiyle Başladı. Öğrenci Ve Öğretmenler Deprem Anında İlk Yapılması Gerekenleri Tek Tek Uyguladı.

Ardından Düzgün Bir Şekilde Okul Binası Ekipler Tarafından Tahliye Edildi.

Daha Sonra Senaryo Gereği Okul Bahçesine Gelen Afad Ve Umke Ekipleri Koordineli Bir Şekilde Arama Kurtarma Çalışmalarının Ardından Yaralıları Tahliye Etti.

Tatbikat Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekiplerinin Yangın Müdahalesi Ve Afet Zede Kurtarma Operasyonuyla Son Buldu.

Burada Bir Açıklama Yapan Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Muhammet Kılıçsallayan Tatbikata Katılan Bütün Kurumlara Teşekkür Etti.

MEB Akub Başkan Yardımcısı Ümit Barış Bayhan Deprem Ve Yangın Konusunda Farkındalık Oluşturmaya Çalıştıklarını İfade Etti.

MEB Sivil Savunma Uzmanı Hasan Altın Tüm Okul Ve Kurumlarda Bu Tatbikatların Gerçekleştirildiğini Dile Getirdi.

Afad İl Müdür Vekili Ahmet Sezen Bütün Kurumların Ortaklaşa Güzel Bir Uyum İçerinde Gerçekçi Bir Tatbikat Gerçekleştiğini Söyledi.