Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Yaz tatilinin ardından yaklaşık 20 milyon öğrenci için, yarın ilk ders zili çalacak. Tüm okullarda hazırlıklar tamamlandı.

Üç aylık yaz tatili sona erdi. Öğrenciler için eğitim maratonu tekrar başlıyor.

Okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıfa adım atan öğrenciler için uyum haftası 4 Eylül'de başladı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında diğer sınıflar için de 2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk ders zili yarın çalacak.

Ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklar okullara ulaştırıldı, öğrenci güvenliği ile ilgili gerekli tedbirler de alındı.