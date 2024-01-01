Milli Eğitim Müdürlüğü verilerine göre, Kahramanmaraş'ın merkez ve ilçelerinde bulunan 543 ilköğretim orta ve lise düzeyindeki okullar ile pansiyonlardan 528'i bakım, onarım ve güçlendirme çalışmaları kapsamında ele alındı ve tamamlandı. Şu an itibariyle çalışmaları devam eden 15 okul bakım onarım ve tadilatına devam ediliyor.

Yaklaşık 300 bin öğrencinin eğitim aldığı Kahramanmaraş'ta, depremler nedeniyle 19 okul tamamen yıkıldı.

Ağır hasar gören 12 okul için yıkım kararı alınırken, 426 okulda az hasar tespit edildi. Ayrıca, 395 okul binası depremden hiç etkilenmedi.

