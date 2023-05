Bir dizi ziyaretler ve programlar için Kahramanmaraş gelen Olimpiyat Şampiyonu Milli Okçu Mete Gazoz, Dünya Şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp ve Dünya Şampiyonu Milli Boksör Şennur Demir, Kervan-Alpedo tesislerinde Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu’nun misafiri oldu.

Programları öncesi Kervanhan Tesislerinde gazetecilerle bir araya gelen şampiyonlar, burada ünlü ‘Maraş Dondurması’yla hünerlerini sergilediler.

¬Yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki dondurmayı omuzlarına alan Dünya Şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, davetlilerden büyük alkış aldı.

“Köyden çıkıp bu şampiyonlukları elde ettik”

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ve Anadolu Ajansı Spor Haberleri Editör Yardımcısı Hüseyin Doğru’nun da eşlik ettiği programda konuşan Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, “Ülkemizi temsil etmek, ülkemiz adına başarı kazanmak, Avrupa, Dünya şampiyonu olmak, olimpiyatlarda madalya kazanmak guru verici bir durum. İnsanlar tarafından takdir edilmek, saygı duyulmak, çok güzel. Bugünde burada Kahramanmaraş’tayız. Sağ olsun Sami abimiz bizleri buraya davet etti. Türkiye’nin marka dondurmalarından olan Alpedo dondurmasının birlikte kesim işlemi yaptık, tadına, baktık, inşallah Dünya genelinde de başarılılarının artarak devam etmesi ve güzel yerlerde olmasını ümit ediyorum. Çünkü milli ve yerli markamızı güzel yerlerde görmek beni mutlu ediyor. Nasıl bizim şampiyonluklarımızdan insanlarımız mutlu oluyorsa, markalarımızın da dünya çapında yer sahibi olması, söz sahibi olması, bizleri tabii ki mutlu eder. İşim gereği çok ağır kilolarla çalışıyorum. Sadece bizim tek maçımız görülüyor ama arkasında inanılmaz antrenman ve emek var. Her antrenmanda 40-50 ton kaldır indir yapıyorum. 150-200 kilogram benim için çok zor bir kilo değil. Maraş dondurmasını hem kaldırdık, hem kestik. Hatta Sami abi isterse desteğe gelirim dedim. Küçükken köyde de çok odun kesmişliğimiz var. Sonuçta köyden çıkıp bu şampiyonlukları elde ettik. Allah’a şükürler olsun” dedi.

Ardından basın mensuplarına açıklama yapan Olimpiyat Şampiyonu Milli Okçu Mete Gazoz, “Dondurmamızı kestik. Kahramanmaraş dondurması Türkiye’de artık bütün şehirlerde var. Ama burada yiyip tadına baktıktan sonra şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim, o diğer şehirdekiler çok Maraş Dondurması değil aslında. Okçuluk yapmak isteyen kişiler, çok fazla çalışmaları gerekiyor. Sadece benim yaptığım spor değil, hayatta her alanda başarılı olmak istiyorlarsa disiplinli bir şekilde, sıkılmadan çalışmak zorundalar. İnsanlar sevdikleri işi bulup, onu yapmaları gerekiyor” diye konuştu.

Daha sonra Dünya Şampiyonu Milli Boksör Şennur Demir ise, “Maraş dondurmasının tadına yerinde baktık. Gerçekten çok lezzetli, buradaki tesislerde çok güzel. Biz başarılı sporcular olarak buralara gelip te, buradaki gençlere, yada ailelere örnek olabiliyorsak ne mutlu bizlere. Buna vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Rıza’nın da bahsettiği gibi biz nasıl ülkemizi milli formayla yurt dışında temsil ediyorsak, yerli ve milli markalarımızda inşallah bizleri yurt dışında aynı şekilde temsil edecek. Bizler maçlara gittiğimizde bu markalarımızı orada görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu şehir hepimizin”

Spora olan desteklerin her zaman olacağını dile getiren Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu da; “Bu şehir hepimizin. Bugün çok güzel bir mutluluğu yaşadık. Olimpiyat ve dünya şampiyonlarımızı Kahramanmaraş’ımızda ağırladık. Tabi biz, kendimizi turizm elçisi ilan etmiştik. Tabi biz spor alanında da sporcularımıza elimizden gelen desteği veriyoruz” ifadelerine yer verdi.