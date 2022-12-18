AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Millî irade mesajı veren Çelik, AK Parti'nin demokrasi mücadelesine vurgu yaptı.

"Hiç kimse Cumhurbaşkanımızın ve partimizin adını siyasi yasakçılıkla yan yana yazamaz. Biz siyaset meydanlarının partisiyiz. Biz sandığın üstünlüğüne inanan, demokrasiye inanan, sandığın milli iradenin namusu olduğuna inanan bir siyasi hareketiz."

"Yargı süreci tamamlanmadan propaganda aygıtı çalışmaya başladı"

Sözcü Çelik, YSK üyelerine hakaret davasını değerlendirdi.

"Henüz yargı süreci tamamlanmamış. Hemen ne yapılmış? Çalışıldı. Büyük bir propaganda aygıtı çalıştırılmaya başlandı. Herkesi demokratik siyasetin kurallarına riayete çağırıyoruz. Böyle spekülasyonlarla, komplo teorileriyle siyaset yapılmaz. Demokratik siyaset, rasyonel alandır."

Ömer Çelik, YSK üyelerine hakaret davası ile ilgili mağduriyet iddialarına da değindi.

"Cumhurbaşkanımızın siyasi hikayesi özgün mücadeleler üzerine kurulu ve bedeli ödenmiş bir hikayedir. Hiç kimse demokratik mücadelenin bedelini ödemeden cumhurbaşkanımızın hikayesinin bir benzerini ürettiğini söyleyemez. Bu sadece taklitçilik olur."

AK Parti Sözcüsü, aday tartışmalarının da kendilerinin değil Millet İttifakı'nın konusu olduğunu belirtti.