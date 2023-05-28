AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Büyük milletimiz Türkiye'yi kimin yöneteceğine bir kere daha karar verdi. Sürece olduğu gibi sonuca da saygı duyacaktır. Açıklanan sonuçlara göre Cumhurbaşkanımıza yine büyük teveccüh gösterildi. CHP Sözcüsü, kimse balkon konuşması yapmasın dedi. 14 Mayıs gecesi çıkıp 'kazandık' diyen iki belediye başkanı, suyu bulandırmıştır. Açıklamaların Faik Öztrak tarafından yapılması, biraz ders aldıklarının göstergesidir. Türkiye'de bir demokrasi şöleni gerçekleşiyor. Telaşa gerek yok, paniğe gerek yok. Bütün verilere herkes ulaşabiliyor. Son oy sayılıp da irade ortaya çıkana kadar bekleyeceğiz." dedi.

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