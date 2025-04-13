Gösterdikleri üstün performansla dikkat çeken ekip, 3-8 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yapılacak Türkiye finallerinde Kahramanmaraş’ı temsil etmeye hak kazandı.

Öğrencilerin bu önemli turnuvaya hazırlanmasında büyük emek harcayan Beden Eğitimi Öğretmeni ve takım antrenörü Bayram Yıldırım, Türkiye finallerinde en iyi dereceyi hedefliyor.

Başarıya giden yolda önemli destekler de dikkat çekti. Takımın Adana’daki konaklamasının sağlanması için devreye giren Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Sayın Nurettin Gökduman, öğrencilerin polis evinde ağırlanmasını sağladı. Aynı şekilde okulun her zaman yanında olan ve desteğini esirgemeyen Sayın Aytunç Akıncık da bu süreçte önemli katkılarda bulundu.

Şampiyonluk yolunda alınan bu sonuç, sadece okulun değil, kentin de gururu oldu.