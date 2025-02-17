Okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Yıldız Kızlar Satranç İl Turnuvası, yoğun katılımla iki gün boyunca sürdü. Turnuva sonunda Ömer Faruk Arıkan Ortaokulu, tüm maçlarını kazanarak namağlup şampiyon oldu. Bu üstün başarı, okulu ve şehrimizi bölge şampiyonasında temsil etme hakkı kazandırdı.

Öğrencilerin turnuvaya hazırlık sürecinde onları hiç yalnız bırakmayan moral ve motivasyonlarını hep yüksek tutmak için çalışan Beden eğitimi öğretmeni ve takım antrenörü Bayram Yıldırım, takımının bölgede de şampiyon olacağına ve Türkiye finallerinde de derece elde edeceğine olan inancını dile getirdi. Yıldırım, "Öğrencilerimiz büyük bir azim ve disiplinle mücadele etti. Bu başarı, gelecekteki finallerde de üstün performans göstereceklerinin en önemli göstergesi" şeklinde konuştu.

Ömer Faruk Arıkan Ortaokulu’nun satranç takımı, turnuvanın her maçında sergilediği strateji ve başarı ile dikkat çekti. Katılımcıların yoğun ilgisi ve coşkulu destekleri eşliğinde gerçekleşen turnuva, okul sporları faaliyetlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.