Onikişubat Belediyesi’nin 3 gün boyunca EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştireceği ve birbirinden ünlü 4 sanatçının sahne alacağı EXPO 2023 Gençlik Festivali, Işın Karaca ve Elif Buse Doğan konserleriyle başladı.
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in büyük çabası sonucu kente kazandırılan ve Türkiye’nin Kahramanmaraş’tan temsil edileceği Uluslararası EXPO 2023’ün gerçekleştirileceği alanın tanıtılması amacıyla ‘Rotamız; EXPO 2023’ sloganıyla başlatılan Gençlik Festivali, başladı.
EXPO 2023 Gençlik Festivalinde gençler unutulmaz anlar yaşadı.