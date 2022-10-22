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Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in büyük çabası sonucu kente kazandırılan ve Türkiye’nin Kahramanmaraş’tan temsil edileceği Uluslararası EXPO 2023’ün gerçekleştirileceği alanın tanıtılması amacıyla ‘Rotamız; EXPO 2023’ sloganıyla başlatılan Gençlik Festivali, başladı.

Onikişubat Belediyesi’nin 3 gün boyunca EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştireceği ve birbirinden ünlü 4 sanatçının sahne alacağı EXPO 2023 Gençlik Festivali, Işın Karaca ve Elif Buse Doğan konserleriyle başladı.

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