Tüm spor kamuoyunun bildiği üzere, yönettiği son maç olan grubumuzdaki Orduspor-Mardinspor maçı sonrasında hakem Yalçın Taşkınfurat hakkında Mardinspor kulübü çeşitli iddialar ortaya atarak, gerek Adalet Bakanlığı gerekse TFF nezdinde hukuki süreç başlatmıştır.



Bahsi geçen karşılaşmadan bu yana söz konusu hakeme hiçbir resmi müsabakada görev verilmemiştir. Ayrıca hakkındaki hukuki sürecin devam ettiği herkesin malumudur. Halbuki böyleyken, hakemimizin MHK tarafından son derece yerinde bir karar ile atamasının geri çekilip yerine Ertuğrul Kösterelioğlu’nun görevlendirilmesini son derece yerinde bir karar olarak görüyoruz.



İstiklalspor Kulübü olarak sezon başından bu yana Türkiye Futbol Federasyonu’na ve Merkez Hakem Kurulu’na güvenimizi her koşulda ve her platformda dile getirdik. Bu vesileyle bir kez daha kulüp olarak, pazar günü oynanacak Zonguldakspor karşılaşmamızda da görev alacak hakemlerimizin tarafsız ve adaletli bir yönetim sergileyeceklerine inancımız tamdır.



Geçtiğimiz günlerde ikinci yılını geride bıraktığımız asrın felaketinde, tüm imkânlarıyla seferber olup bizleri zor zamanımızda yalnız bırakmayan kadim şehrimiz Zonguldak halkına şükranlarımızı sunuyor, yarınki karşılaşmada Zonguldakspor camiasına başarılar diliyor ve hak edenin kazanacağı bir müsabaka olmasını temenni ediyoruz."



İSTİKLALSPOR YÖNETİM KURULU