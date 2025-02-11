HG Holding Onikişubat Spor yönetimi, oyuncuları ve kaptanları, Kulüp Başkanı Harun Reşit Gümüşer öncülüğünde Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Hanifi Toptaş, sporun şehrin gelişiminde ve özellikle deprem sonrası toplumsal ve psikolojik kalkınmada büyük önem taşıdığını belirtti. Toptaş, “Onikişubat Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Şehrimizi temsil eden tüm takımlara destek vermek bizim için bir görevdir” ifadelerini kullandı.

Kulüp Başkanı Harun Reşit Gümüşer ise, Başkan Toptaş’a geçmişte spora verdiği destekler ve gelecekte spora vereceği destekler için teşekkür ederek, ziyaret dolayısıyla bir araya gelmekten mutlu olduklarını belirtti.

Görüşmede takımın son maçında yaşanan olaylar, mevcut durum ve geleceğe yönelik yapılacak yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Toptaş, spora olan katkılarının artarak süreceğini vurguladı.