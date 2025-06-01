Onikişubat Belediyesi’nin ev sahipliğinde Expo alanında düzenlenen Kahramanmaraş Motofest, motosiklet tutkunlarını bir araya getirdi.

30 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen festival, ücretsiz konserler, doğa turları, kamp alanları ve ödüllü yarışmalar ile katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Festivalin açılışında konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, etkinliğin Kahramanmaraş’ın kültürel ve sportif hayatına büyük katkı sağladığını belirterek, “Motofest ile şehrimizin doğal güzelliklerini tanıtıyor, motosiklet tutkunlarını bir araya getiriyoruz” dedi.