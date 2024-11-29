Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş’ın zengin doğal güzelliklerini, tarihini, gastronomisini ve kültürel mirasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bölgenin turizm altyapısını geliştirmek amacıyla anlamlı bir çalıştaya ev sahipliği yapıyor. 25 farklı üniversiteden 54 akademisyenin katılacağı Bölgesel Kalkınma Odaklı Kahramanmaraş Turizm Çalıştayı gerçekleşecek. Çalıştay öncesinde akademisyenler Kahramanmaraş'ın turizm potansiyeli yüksek noktalarını yerinde inceleyerek gözlemlerde bulundu.

Ziyaret edilen noktalar arasında Ali Kayası Cam Teras, Başkonuş Yaylası ve Döngele'deki termal otel yer aldı. Bu ziyaretler sırasında bölgenin doğal ve turistik merkezleri detaylandırılarak değerlendirildi.

Çalıştay kapsamında, Kahramanmaraş'ın turizm altyapısını yaymak, daha fazla ziyaretçi çekmek ve kentsel turizm gelirlerini artırmak için stratejiler ele alınacak. Özellikle doğal güzelliğe sahip bölgelere katma değerli misafirlerin çoğaltılması ve turizmden elde edilen ekonomik kazanımların sağlanması hedefleniyor.