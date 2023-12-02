Geleceğin mimarı çocuklara yönelik birbirinden anlamlı çalışmaları hayata geçirerek, özellikle depremin olumsuz etkilerini aza indirmeyi hedefleyen Onikişubat Belediyesi, dur durak bilmeden etkinliklerini devam ettiriyor.

Ev sahipliğini yaptığı Uluslararası EXPO 2023’ün açılışının ardından Rafadan Tayfa ile başlayıp Kitap Fuarı, Çikolata ve Kahve Festivali, Tekstil Fuarı ile devam eden etkinlikler dizisinde çocukları merkeze alan Onikişubat Belediyesi, bu kez Çocuk Şenliği düzenledi.

Hafta sonunu çocuklara unutulmaz bir şekilde geçirmeyi hedefleyen Onikişubat Belediyesi, EXPO 2023 Çocuk Şenliği kapsamında şişme oyun parkı, sokak basketbolu (Street Ball), sahne etkinlikleri, badminton ve daha fazlasını minik ziyaretçileriyle buluşturdu.

Onikişubat Belediyesi, cumartesi ve pazar günü 12.00-18.00 saatleri arasında düzenlenecek Çocuk Şenliği’ne tüm çocukları ve velileri davet etti.