Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda birbirinden anlamlı çalışmalara imza atan Başkan Mahçiçek, ‘Gönülleri Giydiriyoruz’ sloganıyla başlatılan proje kapsamında dar gelirli ailelerin çocuklarının kışlık mont, atkı, bere ve eldiven ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bu kapsamda Başkan Mahçiçek, beraberinde Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen ile Dönüklü Mahallesi’ndeki Fatih Sultan Mehmet İlk ve Ortaokulu ile Fatih Bahçelievler İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Burada öğrenci, öğretmen ve velilerle bir araya gelen Başkan Mahçiçek, Onikişubat Belediyesi’nce temin edilen mont, atkı, bere ve eldivenleri öğrencilere takdim ederken, mahalle halkı ve velilerin taleplerini de dinledi.

300 öğrenciye bin parça kışlık malzemenin dağıtıldığı programda Başkan Mahçiçek, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

“Her gün düzenli çalışmanız lazım”

Burada, öğrencilerin yoğun sevgi gösterileriyle karşılaşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ‘Değerli çocuklar hoş geldiniz, dersler nasıl, iyi mi birinci mi?’ diye sordu. Öğrencilerin hep bir ağızdan, ‘Birinci’ demesi üzerine Başkan Mahçiçek, Onikişubat Belediyesi olarak gençlere eğitim noktasında her türlü desteği vereceklerini kaydetti. Başkan Mahçiçek, “Birinci olmanız için çok çalışmanız lazım. Her gün düzenli çalışmanız lazım. Bugün sizlere bir takım hediyeler dağıtacağız ama sizlerde derslerinize iyi çalışacaksınız. Ortaokuldan sonra lise ve üniversitede de çok çalışmanız gerekiyor. İnşallah üniversite imtihanlarına gireceğiniz zaman Onikişubat Belediyesi olarak sizlere ücretsiz üniversite hazırlık kursu yapacak. O kurslara da İnşallah katılacaksınız. Okuyacağız ve okuduğumuz alanın en iyisi olacağız. Bakın dünyanın en zeki çocukları bizim çocuklarımız Allah’a şükürler olsun. Bizim zeki çocuklarımız şimdi insansız uçaklar yapmaya başladı, siz bu çalışmaları çok daha yukarı taşıyacaksınız. Ne yapacaksınız? Artık sizler de uzaya giden araçlar yapacaksınız” dedi.

“Öncelikle amacımız buradaki evlatlarımızı sevindirmek”

Öncelikli amaçlarının öğrencileri sevindirmek olduğunu vurgulayan Başkan Mahçiçek, “Bizim öncelikle amacımız buradaki evlatlarımızı sevindirmek. Aslında onların yalnız olmadıklarını, devletin her zaman yanlarında olduğunu onlara hissettirmek. Evlatlarımızın heyecanlanması ve gözlerindeki pırıltı bizleri sevindiriyor. Bizde bugün kış şartlarının gelmesiyle öğrencilerimizin hiçbirini birbirinden ayırt etmeden onları sevindirme adına onlara çeşitli hediyeler getirdik. Sizlerle beraber olmak güzel, Allah sizlere zihin açıklığı versin, sizleri muvaffak etsin inşallah. Öğretmenlerimize de Allah sağlık ve sıhhat versin. Hepinize çok teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Başkanımız Hanefi Mahçiçek’e huzurlarınızda teşekkür ediyorum”

Programda konuşan Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli de insana yapılan yatırımın en değerli yatırım olduğunu belirterek, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’e eğitime desteklerinden dolayı teşekkür etti. Keçeli, “Her zaman insana yapılan yatırımdan daha değerli hiçbir yatırım yoktur diyoruz. Biz geleceği inşa edeceksek, sınıflarımızdaki çocuklarımızı mutlaka iyi yetiştirmemiz lazım. Bir tarafta çocuklarımızı fenle, teknolojiyle, ilimle, matematikle yetiştireceğiz, bir taraftan da kendi kültürümüzü, ahlakımızı vermeyi ihmal etmeyeceğiz. Bu vesileyse yarınımız bugünden çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. 3 yıldır buradayım, Onikişubat Belediyemiz sağ olsun görüyoruz, eğitime yatırım yapmayı önceliyor. Ülkemiz genelinde eğitimi önceleyen belediye sayısı ne yazık ki fazla değildir. Yol veya binalar öncelikli oluyor ama biz hepsinden önemlisi eğitime yatırım yapmalıyız ki çocuklarımız iyi yetişsinler. Bu yüzden eğitime katkılarını her zaman gördüğümüz Onikişubat Belediyemiz ve Başkanımız Hanefi Mahçiçek’e huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İnşallah çocuklarımız bu kışı üşümeden geçirecekler” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 300 öğrenciye bin parça mont, atkı, bere ve eldiven dağıtıldı.