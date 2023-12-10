Şehit aileleri ve gazilere yönelik anlamlı çalışmalara imza atan Hanefi Mahçiçek öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi, gönülleri ısıtan etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Şanlı tarihimizin yaşayan kahramanları gaziler ve aileleri, Onikişubat Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kahramanmaraş Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nin düzenlediği kahvaltıda kent protokolü ile bir araya geldi.

Liva Düğün Salonu’nda düzenlenen kahvaltıya, gaziler ve ailelerinin yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Kahramanmaraş Müftüsü Abdurrahman Kotan davetliler katıldı.

Programa katılan kent protokolü Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.