Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş’ın Doğal, Tarihi, Gastronomik Ve Kültürel Zenginliklerini Daha Geniş Kitlelere Tanıtmak Ve Bölgenin Turizm Altyapısını Güçlendirmek Amacıyla Önemli Bir Etkinliğe Ev Sahipliği Yapıyor.

25 Farklı Üniversiteden 54 Akademisyenin Katıldığı Bölgesel Kalkınma Odaklı Kahramanmaraş Turizm Çalıştayı Protokol Konuşmaları Bölümüyle Devam Etti.

Çalıştayın Bu Bölümü Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşının Okunmasıyla Başladı.

Ardından Germanicia Çoksesli Korosu Birbirinden Güzel Ezgi Ve Türkülerle Katılımcıların Kulaklarının Pasını Sildi.

Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı Kahramanmaraş İl Temsilcisi Serhan Erdoğanyılmaz İle Başlayan Protokol Konuşmalarında Kahraman Şehrin Turizm Potansiyeline Dikkat Çekildi.