31 Mart’ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Yerel Seçimleri kapsamında Onikişubat Belediye Başkanı olarak seçilen ve mazbatasını alarak göreve başlayan Hanifi Toptaş, yeni dönemin ilk Meclis Toplantısı’na başkanlık yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan 2024 yılı Nisan Ayı Belediye Meclis Toplantısı’nda tüm meclis üyeleri tek tek söz alarak kendilerini tanıttı.

Akabinde söz alan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, yeni dönemin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, 5 yıl boyunca birlik, beraberlik ve uyum içerisinde Onikişubat’a hizmet edeceklerini söyledi.

Açılış ve yoklamanın ardından başkanvekilliği, katip üyeliği, encümen ve komisyon üyeliğine seçilecek isimler için kapalı oylama, açık tasnif yapıldı.

Meclis 1’inci ve 2’nci başkanvekili, kâtip üyeleri, encümen üyeleri ile İmar, Plan Bütçe, Hukuk, Tarım ve Çevre ihtisas komisyonları oluşturuldu.

Meclis Toplantısı, Başkan Toptaş’ın konuşmasının ardından tamamlandı.

Başkan Hanifi Toptaş, meclis toplantısının ardından Aksu Haber’e yaptığı açıklamada, yeni dönemin ve alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek, meclis üyelerini tebrik etti.