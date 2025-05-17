Edebiyat dünyasının sevilen ismi Yazar Elif Erdenay, Onikişubat Belediyesi’nin düzenlediği söyleşi programında okurlarıyla bir araya geldi.

“Zihnini Başarıyla Kodla” başlığıyla gerçekleştirilen programda Erdenay, katılımcılarla interaktif uygulamalar yaparak kişisel gelişim ve başarı üzerine etkili paylaşımlarda bulundu.

Etkinlik boyunca sıcak ve samimi bir ortam oluşurken, katılımcılar da yazara yönelttikleri sorularla aktif şekilde programa dahil oldu.

Söyleşinin ardından Elif Erdenay, “Gece Günlüğü” isimli kitabını imzalayarak okurlarıyla birebir temas kurma fırsatı buldu.

Etkinlik sonunda bir açıklama yapan yazar, kendisini edebiyatseverlerle buluşturan Onikişubat Belediyesi’ne teşekkür ederek, bu tür programların toplumun kültürel gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Onikişubat Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleriyle kentte sosyal yaşama katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.