Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, sporun yaygınlaştırılması ve sağlıklı yaşamın teşviki amacıyla gerçekleştirdiği projelerle dikkat çekiyor. Onikişubat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen Cumhuriyet Spor Şöleni, geniş katılımla devam ediyor.

Şölen kapsamında önce kız ve erkek voleybol turnuvaları düzenlendi; ardından 15 takımın katılımıyla gerçekleşen futsal turnuvasının final maçı heyecan dolu anlara sahne oldu. Coşkulu taraftar desteğiyle oynanan maçlarda sporcuların mücadelesi büyük beğeni topladı.

Maç alanında sporcularla buluşarak başarılar dileyen Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, etkinlik sonrasında Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Toptaş, “Gençlerimize spor yoluyla sağlıklı bir yaşam sunmayı amaçlıyor ve bu tür etkinliklerle birlik ve beraberliği pekiştirmeyi hedefliyoruz,” diyerek spor yatırımlarının ve gençliğe yönelik projelerin süreceğini ifade etti.