Onikişubat Belediyesi, depremin ardından ilçedeki yeniden inşa ve imar çalışmalarını hızlandırmak amacıyla geliştirdiği D-İmar İmar Yönetim Sistemi’ni tanıttı. Lansman programı, sistemin özelliklerini anlatan bir filmle başladı ve katılımcılara proje hakkında detaylı bilgiler sunuldu.

Özellikle vatandaşların dijital platform üzerinden imar başvurusu yapabilmesi, süreçlerini şeffaf bir şekilde takip edebilmesi ve veri güvenliğinin sağlanması gibi özellikler büyük ilgi topladı.

Program sonunda, D-İmar İmar Yönetim Sistemi’nin tanıtımı katılımcılardan tam not aldı.

Belediyenin dijitalleşme ve teknoloji odaklı yatırımları ile bölgede örnek bir model oluşturduğu vurgulandı. Onikişubat Belediyesi’nin bu projeyle, vatandaş memnuniyetini esas alan hizmet anlayışını bir kez daha kanıtladığı ifade edildi.