Her yıl Mayıs ve Kasım aylarında ödenen emlak vergisine ait taksit ödemelerine ilişkin bilgilendirmede bulunan Onikişubat Belediyesi, ikinci taksit ödemelerinde son günün 30 Kasım olduğunu belirterek, vatandaşlara geç kalınmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Açıklamada, belediye hizmetlerinin daha etkin, daha verimli ve daha kaliteli bir şekilde halkın hizmetine sunulması noktasında vergi ödemelerinin önemine dikkat çekildi.

Ayrıca, vadesi geçmiş borçların gecikme zamlarının ödeme esnasında hesaplandığı belirtildi.

Emlak Vergimizi zamanında ödeyelim, cezalı duruma düşmeyelim!

Duyurunun devamında ise, “Vatandaşlarımız, belediyemiz veznelerine veya aşağıdaki listedeki adreslere gelerek borçlarını kolaylıkla ödeyebilirler. Yoğunluğu önlemek ve hemşerilerimizin kolayca vergi sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için ödemelerini son güne bırakmamalarını rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, https://ebelediye.onikisubat.bel.tr/BorcSorgula.aspx adresinden günün her saatinde banka kartıyla borç ödeme işlemleri yapılabilecek.

Emlak Vergisi ödeme noktaları nereler?