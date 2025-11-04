Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve Rektör Prof. Dr. İsmail Bakan’ın imzaladığı protokol, Kahramanmaraş’ın zengin mutfak kültürünü hem geleceğe daha güçlü şekilde taşımak hem de gastronomi alanındaki kalifiye aşçı ihtiyacını karşılama hedefini kapsıyor.

Özellikle kadınların ekonomik ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, istihdamda yer almalarını teşvik etmek ve sürdürülebilir bir kalkınma modeline destek olmak amacıyla hayata geçirilen Onikişubat Gastronomi Merkezi'nde ilk etapta 24 kadına ücretsiz gastronomi eğitimi verilecek. Eğitim sürecinin sonunda katılımcılar, Gastronomi Sertifikası alarak profesyonel bir meslek sahibi olacak.

Protokol imza töreninde konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, "EXPO alanında, Arasta Çarşımızda Gastronomi Merkezimizi oluşturduk. Malumunuz, İstiklal Üniversitemizde de bir Gastronomi bölümümüz var. İstiklal Üniversitemiz ile iş birliği içerisinde inşallah burayı bir akademi haline getireceğiz. Burada hem gastronomimizin hem mutfak kültürümüzün ön plana çıkması, aynı zamanda da hemşehrilerimizin içerisinden bu noktada önemli aşçıların yetişmesi adına inşallah güzel bir faaliyet olacak." dedi.

Protokol töreninde konuşan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ise “Kahramanmaraş İstiklal Üniversitemizle Onikişubat Belediyemiz EXPO Gastronomi Merkezi İşbirliği Protokolü’nü imzalamış olduk. UNESCO tarafından Yaratıcı Şehirler Ağı’na Kahramanmaraş’ımız dahil oldu; bir edebiyat şehriyiz. Ama aynı zamanda gastronomi anlamında da güçlü bir şehriz. EXPO Gastronomi Merkezi’ne akademik ve eğitim anlamında, başkanlarımızın talep ettiği her konuda gastronomi bağlamında her türlü desteği memnuniyetle vereceğiz." dedi.

Onikişubat Belediyesi’nin DOĞAKA SEECO programı kapsamında desteklenen projenin şehrin mutfak kültürünün tanıtımı ve gastronomi turizminin gelişimine de katkı sağlaması bekleniyor.