Başkan Hanefi Mahçiçek’in belediyecilik vizyonu çerçevesinde eğitim yatırımlarını önceleyen Onikişubat Belediyesi, ‘Okumadığın Gün Karanlıktasın’ sloganıyla hayata geçirdiği Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor Projesi’ni iki yıllık pandemi sürecinin ardından yeniden başlatıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan aldığı ödülle tüm Türkiye’ye model olan projenin yeni dönem protokolü Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman’ın katılımıyla imzalandı. Onikişubat Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programa, Başkan Mahçiçek ve Kahraman’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile basın mensupları katıldı.

Projenin geçmiş dönem gerçekleşmeleri hakkında bilgiler veren Başkan Mahçiçek, 2014-2022 yılları arasında 5'li setler halinde 2. sınıftan 11. sınıfa kadar yarım milyon eseri öğrencilerle buluşturduklarını söyledi.

“Onikişubat Belediyesi olarak eğitim yatırımlarını önceledik”

Eğitim yatırımlarını öncelediklerini kaydeden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “2014’den bu yana çok önem verdiğimiz eğitim konusunda başlattığımız fakat pandemi sebebiyle maalesef ki 2 sene ara verdiğimiz Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor Projesi’nin yeni döneminin protokolünü imzalıyoruz. Onikişubat Belediyesi olarak her zaman şunu ifade ettik ve dedik ki bizim önceliğimiz eğitim. Fiziki çalışmalarımızı da yaparız ama eğitim konusuna öncelik verdik. Bu bağlamda yurduyla beraber 7 tane okul yaptık. Projemiz kapsamında 2’nci sınıftan itibaren her sene 5’li setler halinde 80 bin kitap aldık ve sadece Onikişubat’ın değil Kahramanmaraş’ın bütün okullarına dağıttık. Bu kitapların seçimini de Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte yaptık. Belli bir süre geçtikten sonra yine kitaplardaki bilgiler dahilinde bir deneme sınavı yapacağız. O sınavda derece alan çocuklarımıza ve okullarımıza da gerekli hediyeleri takdim edeceğiz” dedi.

“İnanıyorum ki bu ülkenin geleceği çok daha güzel olacak”

Gelişmiş ülkelerin en büyük göstergesinin insan gelişmişliği olduğunu kaydeden Başkan Mahçiçek, Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor Projesi’nin hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Bir ülkenin gelişmişliği doğal zenginlikleriyle değil, insan gelişmişliğiyle olur. Yetişmiş yani nitelikli insan zenginliğimiz çoğaldıkça bu ülkenin geleceği çok daha mükemmel olacak. Ne kadar yer altı veya yer üstü kaynağınız olsa da onları kullanabilecek insan zenginliği yoksa onun değerini açığa çıkaramıyorsunuz. Nitelikli insan çalışacak, üretecek, ülkemizin de gelir ve refah seviyesi böylelikle daha üst noktalara çıkacak. AK Parti iktidarı döneminde Türkiye bu alanda ciddi mesafe aldı. Ben öğrencilik yıllarımı çok iyi hatırlıyorum, şimdi gerçekten iyi noktalardayız. Bu ülkenin çocukları, gençleri zeki çocuklar. Fırsat verildiği zaman yaptıklarını da görüyoruz. Son zamanlarda özellikle savunma sanayiinde ve teknolojik alandaki gelişmeler bunun en önemli göstergesi. Bu ülkenin İHA’ları, SİHA’ları bizim topraklarımızı geçti artık işgal altındaki ülkeleri kurtarıyor. Türkiye, savunma alanında çok ciddi makinaları ihraç eden ülke haline geldi. Ürettikçe büyüyecek ve refah seviyemizi artıracağız. Bunda da Milli Eğitim’in çok önemli katkısı olacak. Öğrencilerimizin eğitim ve kültür seviyesinin artmasına fayda sağlayacak Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor Projesi de bu anlamda çok değerli. Müdürümüzle yeni dönemin protokolünü imzalayacağız, kitapları da belirledik süratle alarak öğrencilerimize dağıtacağız. İnanıyorum ki bu ülkenin geleceği çok daha güzel olacak. Bir kez daha projemizin öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve şehrimizin eğitimine hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Onikişubat Belediyemize ve Başkanımız Hanefi Mahçiçek’e teşekkürlerimi sunuyorum”

Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman da Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor Projesi ve eğitime destekleri için Başkan Mahçiçek’e teşekkür ederek, “Ülkemize ve dünyaya mal olmuş iyi ve güzel insanların yetiştiği Kahramanmaraş’ta, bu güzel insanların devamının yetişmesini sağlayacak kurum olarak sahadayız. Bu çabamızda bizlere destek olan yerel yönetimlerimize, özellikle de Onikişubat Belediyemize ve şahsında Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu güzel şehrin insanlarının kaliteli ve donanımlı bir şekilde yetişmesini önemseyen kurum olarak iş başındayız. Önceki yıllarda üniversite sınavlarının başarı ortalamasına bakıldığında 66’ncı sıradan bu yıl 31’inci sıraya yükselme kaydettiğini görmek çok anlamlı. Çabalarımız ve gayretlerimiz boşa gitmiyor, umudumuzu da artırıyor. Liselere geçiş sınavlarında da Türkiye’nin ortalamasının üzerine çıkmış bir Kahramanmaraş gerçeği var. Önceki yıllarda hep ortalamanın altındaydı. Geçtiğimiz yıllara oranla yüzde 2,34 ortalamanın altındayken, yüzde 2,59 Türkiye ortalamasının üzerine çıktık. Geçen yıla göre yüzde 4,93’lük artışla hamdolsun güzel bir ivme yakaladık. Yeter mi? Elbette, hedefimiz ve gayemiz çok daha üst sıralar. Eğitim noktasında belediyelerimizle çok güzel bir işbirliği ortamını yaşıyoruz. Bu anlamda Onikişubat Belediye Başkanımız Hanefi Mahçiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve diğer tüm ilçe belediye başkanlarımıza sizler huzurunda teşekkür ediyorum. Bu şehir bizim şehrimiz, bu insanlar bizim insanımız. Donanımlı olarak yetiştiklerinde dönüşü bu şehre olacak insanlar. Eğitim anlamında özellikle tüm belediyelerin önünü çeken belediye olarak Onikişubat Belediyemize ve Başkanımız Hanefi Mahçiçek’e teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.