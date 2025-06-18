Onikişubat Belediyesi tarafından 2025 Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevi, ilk mezuniyet törenini gerçekleştirdi. Modern yapısıyla dikkat çeken merkezde 140 öğrenci mezuniyet sevincini yaşadı.

Minik Kalpler, Sevgi Çiçekleri, Neşeli Kelebekler, İnci Taneleri ve Çalışkan Arılar sınıflarında sabah ve öğle grubu olarak eğitim alan çocuklar, yıl sonunda düzenlenen törenle ilk eğitim yuvalarına veda etti. Etkinlikte hem öğrenciler hem de aileler duygu dolu anlar yaşadı.

36-66 ay arası çocuklara hizmet veren ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren bakımevine geçtiğimiz yıl 42 mahalleden başvuru yapılmış, noter huzurunda kura çekilmişti. Yeni dönem kayıtlarına ise ilgi sürüyor.

Beş sınıf, altı atölye ve geniş bahçesiyle hizmet veren merkezde çocuklar; zeka oyunları, dans, jimnastik ve aşçılık gibi çeşitli etkinliklerle destekleniyor. Ekoloji bahçesi ve masal köşesi gibi alanlarla doğa temelli bir gelişim ortamı sunuluyor.

Başkan Toptaş: Geleceğe ışık tutan bir merkez

Mezuniyet töreni vesilesiyle açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, “Göreve geldiğimiz günden bu yana çocuklarımızın ve ailelerimizin hayatını kolaylaştıracak projelere öncelik verdik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği Aile Yılı çerçevesinde ilçemize kazandırdığımız Hakan Akdere Gündüz Bakımevi, çocuklarımızın geleceğine ışık tutan örnek bir eğitim yuvası oldu. Bugün burada ilk mezuniyet sevincini yaşıyoruz. Bu daha başlangıç. İnşallah nice yavrumuz burada ilk eğitim basamağını güvenle tırmanacak” dedi.