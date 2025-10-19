Kahramanmaraş’ta spor heyecanı, Erkekler Voleybol 1. Lig’de yeniden zirveye çıkıyor. Ligde üst sıraları hedefleyen takımlar hem prestij hem de puan mücadelesi için sahaya çıkarken, bu heyecanın merkezinde bugün Onikişubat Belediyespor var.

Erkekler Voleybol 1. Lig’de mücadele eden Onikişubat Belediyespor Kulübü, ligin kritik karşılaşmalarından birinde bugün taraftarının önüne çıkacak. Temsilcimiz, saat 14.00’te Merkez Spor Salonu’nda Yücelen Anamurspor’u konuk edecek.

Kulüp yönetimi, tüm Kahramanmaraşlı sporseverlere çağrıda bulunarak takıma destek vermek için tribünlere davet etti. Onikişubat Belediyespor, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

