15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulunda 16 Devlet Okulundan 80 Civarı Öğrencinin Tezlerini Savunduğu Münazaralar Sonucunda Finale Kalan 4 Okul Kıyasıya Mücadele Etti.

İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan’ın Da Katıldığı Yarışmanın Final Bölümünde Şehit Serkan Yılmaz Anadolu Lisesi Ve Şehit Akif Akçadağ Anadolu Lisesi Karşı Karşıya Geldi.

İstiklal Üniversitesi Mütercim Tercümanlık bölümü başkanı İsmail Yakut'un da İçinde Olduğu Jüri Üyelerinin Değerlendirmeleri Sonucu Onikişubat Talks Debate İngilizce Münazara Yarışmasının Galibi Şehit Serkan Yılmaz Anadolu Lisesi Oldu.

Şehit Akif Akçadağ Anadolu Lisesi İkinci Olurken, Abdullah Çinkay Anadolu Lisesi Üçüncü, İbrahim Çalık Anadolu Lisesi Dördüncü Olarak Bridge English Academy Tarafından Finansmanı Sağlanan Ödüllerini Aldılar.

Burada Açıklamalarda Bulunan İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan Bu Tür Yarışmaların Öğrencilerin Geleceği Açısından Çok Önemli Bir Yeri Olduğunu Belirtti.

İstiklal Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. İlyas Yakut Öğrencilerin Kendilerini Yabancı Bir Dilde İfade Edebilmelerinin Çok Kıymetli Olduğunu Söyleyerek Bridge English Academy’e Teşekkür Etti.

Bridge English Academy İşletme Sahibi Hasan Tekin İse Kahramanmaraş’ın Yabancı Dil Anlamında Da Çok Güzel Yol Kat Edeceğine İnandıklarını Söyleyerek Yarışmaya Destek Veren Herkese Teşekkür Etti

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt