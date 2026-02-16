Olay, 5 Nisan Mahallesi 2009 Sokak’ta bulunan bir adreste meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, köye giden aile eve döndüğünde İ.A. (17)’yı hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk incelemelerde gençte darp, cebir ya da kesici alet yaralanmasına rastlanmadığı, ölümün birkaç saat önce gerçekleştiği tespit edildi. Hayatını kaybeden gencin liseyi çıraklık eğitimi kapsamında dışarıdan okuduğu ve sanayide tamirci olarak çalıştığı öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda ailenin gün içerisinde köylerine gittiği eve döndüklerinde genci hareketsiz halde buldukları öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, gencin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.