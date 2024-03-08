On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif heyecanı, Kahramanmaraş ve Onikişubat’ta da başladı.

Hanefi Mahçiçek öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde camilerde her yıl geleneksel hale getirdiği temizlik ve gül suyu uygulamasını bu yıl da devam ettirdi.

Onikişubat Belediyesi’nin yıllardır sürdürdüğü gelenek, Ramazan ayı öncesinde Zekeriya Tanrıverdi Camii ve Mustafa Sabancı Camii’nde başladı.

Onikişubat ilçe sınırlarında bulunan camilerin hem bakımı hem de temizliği noktasında din görevlileriyle eş değer sorumluluk üstlenen Onikişubat Belediyesi, mübarek günler ve özel gecelerde yaptığı gül suyu ve temizlik uygulamasını belirli periyotlarla tüm camilerde yapacak.

Ekipler, meydanı gül suyuyla harmanlanan özel ve doğal temizlik malzemeleriyle yıkarken, camilerin içi de bu malzemelerle temizlendi. Cami halılarını hem silerek hem de süpürerek temizleyen ekipler, camlarda da temizlik çalışması yaptı.

Konuyla ilgili Onikişubat Belediyesi’nden yapılan açıklamada vatandaşların Ramazan ayında daha ferah ve huzurlu bir ortamda ibadet etmelerini sağlamak amacıyla çalışmaların devam edeceği belirtildi.