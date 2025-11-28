Yapımı tamamlanan 525 sosyal konut, hak sahiplerine teslim edilerek bölgedeki vatandaşlar için önemli bir dönüm noktası daha geride bırakıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sürdürülen yerinde dönüşüm, kentsel yenileme ve sosyal konut çalışmaları, şehrin yeniden ayağa kalkmasında büyük rol oynuyor. Onikişubat’ta teslim edilen 525 konut, deprem bölgesinin güçlendirilmesi adına atılan en somut adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Modern yaşam standartlarına uygun şekilde inşa edilen konutlar;

Depreme dayanıklı yapım tekniği ,

Güçlü altyapı sistemleri ,

Modern mimari ,

Yeşil alanlar, otopark ve sosyal donatılar

gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

Yeni evlerine kavuşan hak sahipleri, güvenli ve konforlu bir yaşam alanına geçmenin mutluluğunu yaşarken, şehir genelinde devam eden inşa çalışmalarının hızlandırıldığı ve depremzede vatandaşların güvenli konutlara yerleşmesinin öncelik olmaya devam edeceği vurgulandı.

Kahramanmaraş genelinde toplu konut projeleri, yerinde dönüşüm hamlesi ve kalıcı konut üretimi eş zamanlı yürütülürken, teslim edilen her yeni konut şehirde normalleşmenin de önemli bir göstergesi olarak görülüyor.

Bölgedeki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Kahramanmaraş’ın, depreme karşı daha dirençli, modern ve sürdürülebilir bir kent yapısına kavuşması hedefleniyor.